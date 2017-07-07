У Siemens відмовилися від обслуговування завезених до Криму турбін та почали розслідування



Німецька корпорація Siemens AG заявила, що не має наміру обслуговувати свої незаконно ввезені з Росії до анексованого Криму турбіни, якщо ці дані підтвердяться. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті компанії,



«У Siemens вдалися до всіх можливих юридичних заходів, щоб не допустити такого завезення виробів фірми до Криму, і здійснить належні оперативні заходи, щоб не допустити незаконного використання обладнання, а саме не надаватиме ніяких поставок або послуг для монтажу, підтримки роботи і гарантійного обслуговування» , - йдеться в повідомленні. Компанія відзначила, що багато разів попереджала всіх клієнтів, виконувати всі експортні обмеження, і підтвердила, що, якщо перенаправлення нещодавно куплених турбін з Росії до Криму дійсно відбулося, це складе очевидне порушення контрактних домовленостей.



Зараз компанія створила робочу групу, яка повинна розслідувати обставини постачання її турбін в окупований

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Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии Німецька корпорація Siemens AG заявила, що не має наміру обслуговувати свої незаконно ввезені з Росії до анексованого Криму турбіни, якщо ці дані підтвердяться. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті компанії, інформує replyua.net «У Siemens вдалися до всіх можливих юридичних заходів, щоб не допустити такого завезення виробів фірми до Криму, і здійснить належні оперативні заходи, щоб не допустити незаконного використання обладнання, а саме не надаватиме ніяких поставок або послуг для монтажу, підтримки роботи і гарантійного обслуговування» , - йдеться в повідомленні. Компанія відзначила, що багато разів попереджала всіх клієнтів, виконувати всі експортні обмеження, і підтвердила, що, якщо перенаправлення нещодавно куплених турбін з Росії до Криму дійсно відбулося, це складе очевидне порушення контрактних домовленостей.Зараз компанія створила робочу групу, яка повинна розслідувати обставини постачання її турбін в окупований Крим . Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що придбані Росією газові турбіни призначені для Криму.