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Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»

Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»
Як інформує replyua.net, кримський політолог Сергій Стельмах проаналізував настрої, які панують серед так званого російського «креативного класу» щодо Криму, - відповідну статтю експерт розмістив у виданні «Крим.Реалії».

Так, російські блогери та оглядачі періодично публікують анонімні листи буцімто надіслані їм мешканцями окупованого Криму. В них останні скаржаться на те, що великі російські компанії практично приєднались до санкцій проти півострова – зокрема, жоден із великих банків так і не ввійшов до Криму, російські мобільні оператори мають право не працювати на окупованому півострові, російські потяги сюди не ходять тощо. Як наголошує Стельмах, публікація таких листів – це однин з елементів протесту російського креативного класу.

Російська інтелігенція розуміє, що Кремлю не вдасться легалізувати Крим. Геополітична ейфорія, яка захопила всю державу в 2014 році, набридла всім, крім затятих глядачів кремлівських каналів. Загалом, що довше продовжуватиметься окупація Криму, то сильніше деградуватимуть державні інститути в Росії. Зрозуміло, що відкрито висловити своє незадоволення поточною ситуацією російські ліберали не можуть, але і мовчати не збираються. Тому вони намагаються прикриватись листами «другосортних кримчан», - зауважує політолог.
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