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Крим стане енергетично незалежним завдяки турбінам, доставленим на півострів в обхід санкцій - експерт

Крим стане енергетично незалежним завдяки турбінам, доставленим на півострів в обхід санкцій - експерт
Блокада Криму з боку України дозволила півострову стати на шлях повної енергонезалежності. Як передає replyua.net, про це в інтерв'ю InfoResist розповів директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський. Експерт з питань енергетики розповів, що те, що Росія зуміла доставити до Криму дві газові турбіни для будівництва ТЕС, дуже важливо.

«Це створює, можна сказати, практично повну енергонезалежність півострова. Запустивши ці дві ТЕС і, в принципі, всі енергоблоки, плюс ті ТЕС, які працювали до того, ми отримуємо повне покриття. Там в Криму не такі великі обсяги споживання, потужність в Криму десь 1,2 ГВт. Тобто навіть буде з надлишком, після запуску цих ТЕС», - розповів він. При цьому Землянський зазначив, що Україна, завдяки блокаді, створила оптимальні умови для енергонезалежності незаконно анексованого Криму

«Україна ж сама блокаду спровокувала. Власне, не вони самі, а наші улюблені активісти взяли і зробили хуліганські дії по логіці міністерстві внутрішніх справ підірвавши магістральні опори. Тому, це була абсолютно свідома ініціатива з боку України і реакція з боку РФ», - заявив він.
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