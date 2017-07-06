В Крыму спокойно работает крупная компания, делающая вид, что не в курсе санкций

Booking.com, известная во всем мире крупнейшая туристическая компания, спокойно работает в Крыму, найдя для себя «лазейку» и обойдя санкции, введенные Западом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на сайт 24, эта компания является чуть ли не единственной, нарушающей санкционные запреты, поскольку большинство иностранных фирм прекратили работу в Крыму сразу после того, как были введены ограничения. Booking.com продолжает работать на полуострове, и с помощью этой компании каждый иностранец сможет забронировать отель в Крыму. Следовательно, на сайте компании можно забронировать отель, если вы едете в Крым не отдыхать, а «по делам». Интересно и то, что, если пользователь указывает цель визита как «частную поездку», сайт не выдаст результата, а вот с «деловыми поездками» никаких проблем нет – портал выдает несколько вариантов.
А еще пользователь вообще может не указывать цель визита, и тогда поисковик выдаст сотни отелей с доступными номерами. При выборе украинского языка сайт показывает на карте админграницу с Украиной пунктиром, при запросе на русском – государственную границу, однако Крым обозначен «отдельной» территорией от РФ и Украины.