Москва перетворює Кримський півострів на військову базу – Геращенко

Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко вважає, що Російська Федерація перетворює Кримський півострів з туристичного об’єкта на російську військову базу, а територію Донбасу на зону випробування новітнього озброєння,інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку думку представниця парламенту висловила в промові на міжнародній конференції «Мілітаризація окупованих територій» у Києві. Геращенко зауважила, що ситуація нині складається таким чином, що ніхто не знає, як дотримуються права людини, яка кількість військової техніки та живої сили як на території Криму, так і в Донецькій та Луганських областях.
Варто нагадати, раніше українська розвідка повідомляла, що Російська Федерація стягує на окупований півострів озброєння. Крім того, лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв напередодні заявляв, що Москва розмістила в Криму шість ядерних боєголовок. Також, за даними місцевих журналістів, російські військові не гребують відбирати у кримчан землі для розширення військових баз. Про подібні інциденти відомо в районі селища Любимівка.