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Москва перетворює Кримський півострів на військову базу – Геращенко

Москва перетворює Кримський півострів на військову базу – Геращенко
Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко вважає, що Російська Федерація перетворює Кримський півострів з туристичного об’єкта на російську військову базу, а територію Донбасу на зону випробування новітнього озброєння,інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Таку думку представниця парламенту висловила в промові на міжнародній конференції «Мілітаризація окупованих територій» у Києві. Геращенко зауважила, що ситуація нині складається таким чином, що ніхто не знає, як дотримуються права людини, яка кількість військової техніки та живої сили як на території Криму, так і в Донецькій та Луганських областях.

Варто нагадати, раніше українська розвідка повідомляла, що Російська Федерація стягує на окупований півострів озброєння. Крім того, лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв напередодні заявляв, що Москва розмістила в Криму шість ядерних боєголовок. Також, за даними місцевих журналістів, російські військові не гребують відбирати у кримчан землі для розширення військових баз. Про подібні інциденти відомо в районі селища Любимівка.
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