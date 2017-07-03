Окупований Крим не може прожити без українського сиру – блогер

З словами блогера та військового оглядача Олександра Коваленка, окупований росіянами Крим ніяк не може звикнути до поганої якості молокопродуктів з Росії, - про це інформує replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі Фейсбук.
Зокрема, один із інтернет-форумів окупованого Криму повністю наповнений обговоренням того як скоро можна буде замовити та придбати сир. Але сир не простий – обов’язково з України. Його ввозять контрабандою і розмітають швидше ніж можна собі уявити. Парадоксальна ситуація: ще буквально вчора ці «ватники» бігали з триколором, розповідаючи про велику і прекрасну Росію, а сьогодні ледь не влаштовують бійку за контрабандний український сир.
Воно і не дивно – зауважує блогер, адже від переважної більшості населення окупованого півострова можна почути скарги на те, наскільки несмачні та неякісні російські продукти харчування, особливо молочна та м’ясна продукція. За словами місцевих мешканців, вживати в їжу ці продукти майже неможливо. А поки-що нічого не лишається як чекати нового завозу з України, - наголошує блогер. Нагадаємо, у Російській Федерації вирішили скоротити фінансування окупованих Криму та Севастополя.