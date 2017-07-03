Кримські ціни шокують (відео)

За умов тотальної російської пропаганди об’єктивні і правдиві новини з окупованого Криму у справжньому дефіциті. Відтак, кожне повідомлення про справжнє, а не постановочне життя на півострові майже на вагу золота. Одне з таких відеоповідомлень розмістив на своєму каналі Youtube користувач під ніком rus31news - повідомляє replyua.net.
Так, в об’єктив блогера потрапив адміністративний центр окупованого Криму – Сімферополь. Зйомка велась двадцять четвертого червня 2017 року. Оглядач відвідав кілька ринків, промоніторивши ціни на свіжі фрукти та овочі, м'ясо та ковбасні вироби. Крім того, на відео є ціни у закладі громадського харчування та в магазині, розміщеному поблизу залізничного вокзалу. Деякі ціни відверто шокують – наприклад, черешня коштує 170 рублів (68 гривень), абрикоси – 150 рублів (60 гривень), груші за 180 рублів (72 гривні), помідори там по 120 рублів (48 гривень), а картопля по 50 рублів (20 гривень) кілограм.
Деякі користувачі, які переглянули відео, зауважують, що ціни вже дещо знизились – наприклад, картоплю можна придбати за 30 рублів. Інші зауважують, що ціни «нормальні». Проте, деяких користувачів ціни відверто шокують – єдиним поясненням цього вони вважають те, що продукти в Крим буцімто «завозять літаком».