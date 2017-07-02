У мешканців Криму почали відбирати землю

Російські окупанти почали відбирати земельні ділянки у мешканців Кримського півострова для того, щоб розширити площу військового містечка, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію оприлюднили представники Головного управління розвідки Міноборони України. За попередньою інформацією, росіяни прагнуть розширити територію військового містечка радіотехнічного полку в селі Любимівка, нарощуючи таким чином військову інфраструктуру на окупованих територіях, порушуючи при цьому майнові права населення півострова. Представники розвідки повідомляють, що при цьому окупанти не просто захоплюють земельні ділянки, а й руйнують приватні будівлі.
У відповідь на скарги населення на дії російських військовослужбовців , представники влади анексованого півострова і «правоохоронних органів» звинувачують самих жителів населеного пункту у незаконному оформленні прав власності, а документи, які були виданні представниками української влади перед окупацією півострова, теперішня «влада» півострова називає недійсними.