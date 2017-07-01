Севастопольські медики бунтують і грозять окупантам колективним звільненням

Медицина окупованого Севастополя деградує шаленими темпами, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на видання «Крим.Реалії».
Зокрема, співрозмовник журналістів, медик Першої міської лікарні м. Севастополя на ім’я Олексій розповідає, що ситуація в лікарняній сфері надзвичайно складна. Місцева «влада», намагаючись відрапортувати «нагору» про економію коштів, проводить суцільну «оптимізацію», у результаті якої було зачинено вже низку лікарень та лікарняних відділень в окупованому місті. Відповідно, навантаження на тих, хто ще залишився у медичній сфері, зростає в рази.
Як повідомив журналістам їх співрозмовник, відповідно до затверджених норм він має приймати не більше двадцяти п’яти пацієнтів на тиждень. Тим не менш, він не пам’ятає коли до нього на прийом приходило менше п’ятдесяти осіб на добу. Зараз, у результаті «оптимізації», медичний персонал отримає «у навантаження» ще по десять-дванадцять пацієнтів. Колектив лікарні близький до того, щоб написати заяви на звільнення всією лікарнею, - наголошує медик. Ситуація в окупованому Севастополі скрізь така – шалений дефіцит кадрів, спричинений високим навантаженням, низькою зарплатнею та бюрократією.