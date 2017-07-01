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«Каміння з неба» та нові тарифи в окупованому Криму

«Каміння з неба» та нові тарифи в окупованому Криму
Окуповані Крим та Севастополь відтепер замість підвищення рівня життя можуть похвалитись підвищенням тарифу на електроенергію, - про це інформує replyua.net, посилаючись на матеріали видання «Росбалт».

Зокрема, відсьогодні, першого липня 2017 року, було підвищено граничні тарифи для Росії та окупованого Кримського півострову – відповідний тариф було затверджено наказами Федеральної антимонопольної служби. Сумнівне лідерство у цьому процесі отримали Крим та Севастополь – відповідно, граничний максимум для них зросте на тридцять два відсотки порівняно з аналогічним показником минулого року (для порівняння - у Курганській області ціна зменшиться на двадцять відсотків ). Тим не менш, це ще не максимум – в абсолютних показниках кримчани платитимуть поки-що менше, ніж платять росіяни в середньому по Південному федеральному округу, до якого «приєднали» окупований Крим.

Варто зауважити, що зростання тарифів в окупованому Криму стало практично постійним. З огляду на те, що тарифи на комунальні послуги в Україні на момент окупації були в рази нижчими, російська влада розробила поетапний план підвищення тарифів для Криму з метою його зрівняння з територіями РФ. При цьому, остаточний тариф на комунальні послуги затверджується на рівні регіону.
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