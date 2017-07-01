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До та після анексії: в Інтернеті опублікували порівняльні фото з Ялти

До та після анексії: в Інтернеті опублікували порівняльні фото з Ялти
Блогер Кримський бандерівець порівняв кількість туристів в Ялті до і після анексії Криму. Про це інформує replyua.net.

«Пропоную вам поглянути на найпопулярніший пляж Ялти - Приморський (міський), який знаходиться в центрі міста біля готелю «Ореанда». За кількістю відпочиваючих він зазвичай конкурує з Массандровсім пляжем, але в цьому пості мова піде саме про Приморському. Отже, давайте поглянемо: Четвер, 29 червня, дев’ята година ранку. Ні, для цього пляжу це не рано. Та й взагалі, до окупації дев’ята ранку для багатьох пляжів було вже пізно. У Криму в ці дні близько 30 градусів тепла», - зазначив блогер. Крім того, в блозі були розміщені фото з Приморського пляжу до анексії.
До та після анексії: в Інтернеті опублікували порівняльні фото з Ялти
До та після анексії: в Інтернеті опублікували порівняльні фото з Ялти
До та після анексії: в Інтернеті опублікували порівняльні фото з Ялти
До та після анексії: в Інтернеті опублікували порівняльні фото з Ялти

Раніше в Мережі з'явилося відео з безлюдними пляжами окупованій Євпаторії, зняте з висоти пташиного польоту. Відповідне відео було опубліковано в YouTube. «У червні поточного року продажі турів впали на третину. У минулому році я не був, а ось якщо порівнювати з 2015-м роком, то дійсно, в Євпаторії народу стало менше, що власне особисто мене дуже радує, тому що чим менше народу, тим якісніше і комфортніше відпочинок », - йдеться в описі відео.
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