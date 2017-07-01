В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Крымский бандеровец в своем блоге разместил несколько фотографий Ялты, которые были сделаны до и после аннексии, информирует replyua.net. Блогер предложил пользователям сравнить город, который изменился за последние три года. Дело в том, что Ялта потеряла десятки тысяч туристов.
«Предлагаю взглянуть на самый популярный пляж Ялты — Приморский (городской), который находится в центре города возле гостиницы Ореанда. По числу отдыхающих он обычно конкурирует с Массандровским пляжем, но в этом посте речь пойдет именно о Приморском», отметил Крымский бандеровец. По его словам, самые свежие снимки были сделаны в аннексированной Ялте всего несколько дней назад – 29 июня примерно в девять часов утра. До аннексии на самых популярных пляжах Крыма нужно было занимать места ранним утром, и обычно свободных мест не было уже после семи часов утра, но сейчас ситуация изменилась.
«Нет, для этого пляжа это не рано. Да и вообще, до оккупации 9 утра для многих пляжей было уже поздно. В Крыму в эти дни около 30 градусов тепла», добавил блогер.
До аннексии
После аннексии