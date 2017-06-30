Кримський Бандерівець: окупанти креативно пояснили причину черг у лікарнях в Криму

Кримський Бандерівець у власному огляді ділиться новинами окупованого Кримського півострова, які обговорювали у соціальних мережах сьогодні - про це інформує replyua.net, послуговуючись дописом на сторінці блогера в Фейсбук.
Так, блогер повідомляє, що окупаційна «влада» Криму озвучила чергову нісенітницю – за їх словами, черги у лікарняних закладах півострова з’явились через те, що медицина стала доступною. Користувачі-кримчани з цього приводу пишуть: «Доступність є, лікарів немає», «Брешуть, редиски! Причина в тому, що лікарні закривають, адже розбігається персонал», «Закриті пологові будинки, лайки в чергах і оголошення про продаж місця до лікаря – може, це якийсь паралельний Крим?»
Апогею доступності кримська медицина досягла в Євпаторії – там, якщо маєте бажання захворіти, повідомляйте про це терапевта заздалегідь, бажано за кілька місяців, адже талони на прийом до лікарів відсутні. У Севастополі ж нововведення – електронна черга до лікаря. Суть її полягає в тому, що тепер реєстратура просто відмовляється приймати телефонні дзвінки. Севастопольці скаржаться: «У реєстратурах хами, при чому – у всіх. Просто руки опускаються. Вже півроку відкладаємо плановий медогляд дітей – не можемо пробитись».