Кримський блогер: чергова казкова брехня окупантів

Кримський блогер під ніком Алі Татар-заде у власному блозі ділиться цікавим спостереженням про життя на окупованому півострові, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі Фейсбук.
Так, блогер наголошує, що в окупованому Криму все як у казці – мовляв, бачиш все, що відбувається за лаштунками і знаєш чим все закінчиться. Наприклад, цього разу пособники окупантів озвучили нову казкову брехню: буцімто оптоволоконна лінія на дні Керченської протоки розірвана. Відповідно, з постачанням інтернету можуть спостерігатись проблеми. Блогер зауважує, що такі проблеми вже третій раз співпадають з перебоями на материковій Україні – цього разу, йдеться про сумнозвісний вірус PetyA, який заблокував роботу багатьох комп’ютерів. Попередні серії брехні також захоплювали: ремонт на Південноукраїнській станції теж чомусь співпав з «глюком енергохвосту».
Власне, це ще раз доводить, що саме Україна продовжує постачати на територію окупованого Криму основні блага цивілізації, - наголошує блогер. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український провайдер «Воля» на виконання Указу президента заблокував для мешканців окупованого Криму низку російських інтернет-ресурсів.