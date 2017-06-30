У Криму зник інтернет та мобільний зв'язок через будівництво Керченського мосту

У Криму під час проведення робіт на будівництві Керченського моста було пошкоджено оптоволоконний кабель, в результаті чого на півострові виникли значні проблеми з мобільним телефонним зв’язком, зник інтернет та припинили працювати банківські термінали на території всього Криму, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію оприлюднило кримськотатарське видання "Avdet". За даними місцевих журналістів, у Севастополі та інших куточках півострова припинили сьогодні свою роботу банківські термінали, розташовані у магазинах та відділеннях банків. Також в Криму спостерігаються проблеми з іншими способами комунікації, зокрема мобільним зв’язком та інтернетом. Генеральний директор компанії «К-телеком» Володимир Зайцев підтвердив інформацію щодо пошкоджень магістрального оптоволоконного кабелю, додавши, що це було спричинено ремонтними роботами над Керченським мостом. Керівник також пообіцяв, що найближчим часом усі поломки будуть усунені.
Варто нагадати, після окупації Кримського півострова Російською Федерацією в 2014 році, Москва почала активно працювати над підготовкою будівництва Керченського моста. В березні того ж року Володимир Путін наказав Міністерству транспорту РФ збудувати міст для автомобільного та залізничного сполучення.