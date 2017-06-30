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Через аварію анексований Крим залишився без мобільного зв’язку та Інтернету

Через аварію анексований Крим залишився без мобільного зв’язку та Інтернету
У Криму стався масовий збій в роботі мережі Інтернет та мобільного зв'язку. Причиною цього послужила аварія на ділянці Темрюк - Керч. Про це заявив так званий «віце-прем'єр уряду республіки» Дмитро Полонський, інформує replyua.net. На зазначеній ділянці було пошкоджено волоконно-оптична лінія зв'язку.

Через аварію тимчасово обмежений доступ до Інтернету абонентам, які знаходяться в роумінгу «К-телеком» (торгова марка Win mobile) і «КТК Телеком» ( «Хвиля мобайл»), повідомив Полонський. Також була знижена швидкість доступу в Інтернет у більшості провайдерів і обмежена міжміське телефонне з'єднання абонентів фіксованого зв'язку, додав він. Наслідки аварії планується усунути до 18:00 п'ятниці, заявив Полонський. Скільки саме абонентів стільникового зв'язку і користувачів Інтернету постраждали через аварію, представник уряду Криму не уточнив.

Варто наголосити, що на території Криму працюють п'ять операторів мобільного зв'язку, включаючи Win mobile і «Хвиля мобайл». Нагадаємо, раніше в окупованому Сімферополі представники «влади» і ФСБ Росії розкрили квартиру офіцера Військово-Морських Сил України, вивезли звідти речі, а в звільнене приміщення поселили офіцера ФСБ.
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