Власти практически уничтожили Феодосию за один год, - фото

В сети бурно обсуждают снимки, сделанные на днях в курортной Феодосии, расположенной в аннексированном Крыму. Как информирует replyua.net, фотографии были размещены в Твиттере пользователем RoksolanaToday&Крым, которая постоянно публикует снимки из Крыма, показывая, что туристов на местных курортах практически не бывает.
На этот раз пользователь опубликовала фотографии, сделанные в разных уголках Феодосии. «Феодосия за год просто уничтожена. Состояние шока. Город мертвый, туристов нет, везде бардак и грязь. Гавань, сэр», пишет пользователь. Судя по этим снимкам, в разных районах города еще давно начались ремонтные работы, однако до сих пор они так и не закончены, хотя курортный сезон начался несколько недель назад. Многие пользователи при этом отмечают, что такое состояние инфраструктуры наблюдается не только в Феодосии и других крымских городах, но и по всей России.
«Не узнаю этот город. Во что его превратили? А еще говорят, что при Украине все разваливалось, и было очень плохо. А время ведь все расставило по местам», «Так и должно быть. Путинская Россия может принести только смерть», написали пользователи, комментируя снимки.