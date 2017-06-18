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В Германии назвали Крым «исконно российской территорией»

В Германии назвали Крым «исконно российской территорией»
В интервью журналистам Deutsche Welle Александр Гауланд, занимающий должность зампредседателя немецкой правой партии «Альтернатива для Германии», заявил, что украинский Крым, незаконно аннексированный Россией, - это «исконно российская территория». Как передает replyua.net, такое мнение политика прозвучало во время съезда вышеуказанной политической силы в городе Карлсруэ.

В частности, Гауланд поддал резкой критике санкции, которые были введены западными странами по отношению к России, назвав их неправильными. «Я считаю, что политика санкций всегда носила ошибочный и неправильный характер. Они не помогут вернуть ни малейшую частицу Крыма. А вообще Крым – это территория, которая всегда принадлежала России, и ее возвращение в состав Украины не представляется реальным», - сказал представитель «Альтернативы для Германии».

Гауланд обвинил страны Запада в том, что когда распался Советский Союз, страны Запада не смогли добиться нормальных отношений с Российской Федерацией. «Мы, немцы, всегда жили хорошо, когда отношения с Москвой были хорошими», - подчеркнул немецкий политический деятель.
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