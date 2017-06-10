Борис Цейтлин: Навальный собирается провести в Крыму «честный референдум»

Как передает replyua.net, петербургский режиссер и блогер Борис Цейтлин на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что как всегда бывает с «навальнистами», приходится им все разжевывать. Так лидер российской оппозиции Алексей Навальный заявил, что собирается решать проблему Крыма «честным референдумом», который, как он сам понимает «Украина, конечно, не признает с большой долей вероятности».
По словам блогер, значит, этот референдум будет противоречить украинскому законодательству, а, следовательно, и нормам международного права. То есть, решение не будет правовым и санкции никто не отменит, ведь это то же самое, что Украина захочет провести «честный референдум» в Ростовском или Краснодарском крае.
«Еще важнее, что не возникнет оснований для восстановления доверия к правовым институтам в России со стороны других государств и инвесторов. Тогда на какие шишы Алексей Навальный собирается строить социальное государство? Одно из двух – либо он дебил, либо у него есть какой-то очень хитрый план», – резюмировал Борис Цейтлин.