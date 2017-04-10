Крим стрімко втрачає популярність у російських туристів

Головним напрямком, в якому будуть переміщатися російські туристи на Пасхальні свята, буде Туреччина. Про це розповіла керівник Асоціації туроператорів Російської Федерації Майя Ломідзе, пише російське видання «Газета», передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день громадяни Росії активно бронюють авіаквитки та путівки до Туреччини. Не набагато меншою популярністю серед росіян користуються Греція, Кіпр та Чехія. «Порівнюючи навіть з 2013 роком, сьогодні кількість бажаючих відпочити у Туреччині на Великодні свята більша», - наголосили у інформаційному листі.
Наприклад, Греція у великих туристичних операторів, порівняно з аналогічним сезоном минулого року, показує приріст в 150 відсотків. Така ж сама ситуація в 2017 році виникла і з Кіпром. Всього кількість замовлень, порівнюючи з весною 2016 року, зросла на 30%. В той самий час у повідомленні відзначається, що популярність стрімко втрачає окупований український півострів. Так, сервіс у Криму не задовольняє російських туристів не дивлячись на конкурентоспроможність цін. «Громадяни РФ сьогодні все більше і більше відмовляються від відпочинку в Криму, обираючи для себе подорож за кордон», - йдеться у статті.