Росія відбирає собі у Криму ласі шматки землі – Грач

В окупованому Криму відбувається «перепідпорядкування» найбільш ласих місць на користь федеральної власності РФ. Про це в інтерв'ю InfoResist заявив екс-лідер кримських комуністів і колишній нардеп Леонід Грач, який підтримав анексію півострова і отримав російське громадянство, передає replyua.net.
«Сюди пішов російський олігарх, російські кола, які наближені в тому числі і до Кремля. Вони скуповують землю і хочуть підім'яти під себе весь Південний берег, скуповують виноградники. Ось де проблема, і це проблема для Криму в тому числі так званий метод перепідпорядкування в федеральну власність. У нас вже таких перепідпорядкувань досить багато відбулося: великі розміри землі, чи то «Артек», будь-то «Массандра», Ботанічний сад, інститут «Магарач» і так далі»,- зазначив колишній лідер кримських комуністів. На його думку, федеральний центр РФ на півострові «ходить практично в статусі олігархів».
«Сподобалася мені, скажімо, земля біля Нікітського ботанічного саду. Я оголошую це федеральною власністю і перепідпорядкував собі, а потім я командую цією землею. А такої землі - одна «Массандра» від Фороса до Судака 167 кілометрів довгою з виноградниками уздовж берег моря, десятки тисяч гектарів», - навів Грач приклад перепідпорядкування при окупантів.