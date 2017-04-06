Окупанти в Сімферополі затримали 60 людей. Серед них правозахисник та журналіст

Під час рейду російських силовиків в окупованому Сімферополі було затримано 60 людей. Про це на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер розповів кореспондент Наумлюк Антон, передає replyua.net.
«На території анексованого Росією Сімферополя було затримано 60 осіб. До них входять і правозахисник та журналіст, які фіксували події», - наголосив він. В той самий час видання «Радіо Свобода» з посиланням на Наумлюка пише, що затриманих вже доправили до будівлі «Центру «Е», де вже перед цим знаходилися декілька десятків затриманих.
«Серед затриманих було виявлено правозахисника Криська Андрія та журналіста Тараса Ібрагімова. Саме вони займалися фіксуванням рейдерських затримань силовиків на ринках. Наразі вони з іншими кількома десятками затриманих знаходяться в будівлі «Центру «Е». У них було вилучено документи, які підтверджують особистість», - зазначається у тексті повідомлення. Як повідомлялося раніше, на анексованому Російською Федерацією українському півострові Крим на центральному базарі Сімферополя російські силовики затримують людей. Відомо, що на території Криму окупаційна влада регулярно порушує права людини, незаконно затримуючи представників кримськотатарського народу.