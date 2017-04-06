В Криму окупанти затримали українське судно і звинуватили у порушенні «кордону»

Російські прикордонники затримали риболовецьке судно «Рибалка Херсона», яке належить Україні. Як передає replyua.net з посиланням на заяву так званого кримського прикордонного управління ФСБ Росії, члени українського екіпажу «порушили кордон» Росії. Про затримане судно відомо, що воно йшло під українським прапором, портом його прописки є місто Іллічівськ, а власник судна - ТОВ «БАРА - Україна - Одеса».
Переслідування судна було здійснено російським прикордонним сторожовим кораблем «Аметист». Члени чого оглядової груп висадилися на борт «Рибака Херсона», аби там провести контрольно-перевірочні заходи
«За результатами бесіди з десятьма членами команди та капітаном (всі вони – українські громадяни) вдалося встановити, що судно, під час здійснення розвідки водних біологічних ресурсів у відкритому морі, поглибилося на російську територію фактично на чотириста метрів», - зазначається у тексті повідомлення прикордонників РФ. У свою чергу, ФСБ проінформувала, що капітана українського сейнера притягнуто до адміністративної відповідальності. Цей випадок трапився 4 квітня, проте інформація про нього з’явилася лише сьогодні.