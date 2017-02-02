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«Няше» нашли замену, - Путин подписал указ

«Няше» нашли замену, - Путин подписал указ
Вместо Натальи Поклонской, которая по собственному желанию ушла в отставку, обязанности крымского «прокурора» теперь будет исполнять Олег Камшилов. Как информирует replyua.net, соответствующая информация сегодня появилась на официальном сайте правовой информации России.

Российский президент Путин лично подписал указ о назначении Камшилова на должность «прокурора» Крыма сроком на пять лет. Олег Камшилов – россиянин, он занимал должность первого заместителя прокурора столицы России с ноября 2015 года. Поклонская освободила «прокурорское» кресло в октябре прошлого года, после того, как стала депутатом Госдумы РФ, баллотировавшись от аннексированного Крыма, то есть «Няша» попала в Госдуму нелегитимно.

Она написала заявление об увольнении, после чего Путин освободил Поклонскую от занимаемой должности. На пост «прокурора» Крыма Наталья Поклонская была назначена (официально) в начале мая 2014 года, сложила полномочия – 6 октября прошлого года. Также в течение полутора месяцев (сразу после аннексии полуострова) была временным прокурором Крыма.
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