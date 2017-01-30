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КРИМський бандерівець: на що став схожий півострів за роки окупації

КРИМський бандерівець: на що став схожий півострів за роки окупації
У своєму блозі для «Обозревателя» КРИМський бандерівець наголошує, що скоро мине три роки відтоді, як російська влада незаконно та з порушенням усіх міжнародних норм окупувала півострів, про що повідомляє replyua.net. І чим далі, тим менше в Криму та Севастополі можна зустріти щось, що б нагадувало про Україну. Проте певні такі ознаки все ж збереглися.

Блогер зазначає, що для України ще не повністю втрачений Севастополь. Від усього українського так звана «влада» міста почала позбавлятися з березня 2014 року, і цей процес тривав приблизно до середини літа того ж року. Побачивши бодай якийсь надпис українською мовою, самопроголошені очільники швидко намагалися позбавитися, а тих, хто їх написав, негайно відправляли так званим «правоохоронцям».

Проте, продовжує КРИМський бандерівець, коли шалена пропаганда з боку ЗМІ припинилася, громадяни деякою мірою заспокоїлися. І на сьогоднішній день такі події сприймаються цілком спокійно. Проте чим далі, тим частіше жителі Севастополя стверджують, що за часів української влади було щось таке, чого немає зараз. І ті, у кого Україна все ще залишається у серці, це намагаються виразити.
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