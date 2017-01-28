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Чому насправді помер Болотов - офіційна версія

Чому насправді помер Болотов - офіційна версія
Перший ватажок самопроголошеної «Луганської народно республіки» Болотов Валерій помер від складної серцевої хвороби. Про це розповів голова інформаційного центру «Південно-Східний фронт» Книрик Костянтин, пише російський «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Офіційна причина смерті Болотова – гостра серцева недостатність», - зазначив він. Книрик додав, що похорони відбудуться у вівторок. Бойовика поховають на одному з кладовищ Московської області. «Поховання відбудеться на Трикуровському цвинтарі. Точне місце поховання досі не визначене. Це можу бути як і в Москві, так і під Москвою, наприклад, у Хімках», - зауважив він.

Як повідомлялося раніше, за версією колишнього нардепа Царьова Олега, Болотов помер через «сильні переживання щодо долі луганського народу». «Він був дуже емоційним, хоча з вигляду про це не скажеш», - казав він. Пізніше на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук російський журналіст та блогер Саша Сотник заявив, що «Болтова як неугодного просто прибрали» російські куратори. Крім того він порадив нинішній ватажкам «Л/ДНР» Плотницькому та Захарченку «квасити капусту на свої похорони», оскільки, на його думку, вони вже наробили забагато помилок.
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