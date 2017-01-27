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У Криму вимагають від України публічно вибачитися за «23 роки порушень прав людини»

У Криму вимагають від України публічно вибачитися за «23 роки порушень прав людини»
Самопроголошена «влада» анексованого Криму підготувала для розгляду в ООН проект резолюції Генасамблеї ООН про те, що українська влада нібито причасна до порушення прав жителів полу острова протягом усього часу, поки Крим був частиною незалежної України до того, поки Росія його не анексувала, порушивши норми міжнародного права, повідомляє replyua.net. За словами так званого очільника громадської ради при Держкомітеті Криму Миколи Кузьміна, від української влади вимагають, щоб вона публічно вибачилася.

Цей проект резолюції був складений за участю місцевих правозахисників, політологів та юристів. У ньому головною темою є дотримання прав людини на півострові з 1991 по 2014 роки, а також ситуація в Україні, яка склалася після того, як у Києві «насильницьким чином» відбулася зміна влади. На переконання авторів документу, Київ має публічно вибачитися перед жителями Криму а те, що «протягом 23 років на півострові порушувалися права людини».

Крім того, автори документу наполягають, щоб були засуджені факти «утисків прав людини на українській території», та «розпалювання ворожнечі на міжконфесійному та міжнаціональному рівні». Українську владу закликали вжити всіх заходів, які б сприяли послабленню напруги на півострові.
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