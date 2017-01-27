Журналист: отказаться от Крыма в обмен на тишину Донбасса – это предательство своих граждан в оккупации

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Известный журналист и блогер Александр Тверской на своей странице в Facebook пишет, что полсе оккупации Крыма со стороны захватчиков начались гонения на крымских татар и продолжаются до сих пор. Это целенаправленные репрессии по национальному признаку, которые проводят российские оккупанты. Похищения людей, убийства, массовые обыски, изгнание из своих домов, отъем собственности. Десятки тысяч татар вынуждены были покинуть свою землю и уехать за пределы полуострова.«На сегодняшний день в Крыму десятки тысяч людей подверглись различным видам угнетения за свою проукраинскую позицию, за свою национальность, как крымские татары – это аресты, пытки, преследования, запреты на собрания, на свободу слова, убийства. И это все следы «русского мира», который несет с собой всегда только горе, всегда только насилие и смерть», – написал блогер.Александр Терской соглашается с тем, что в Крыму не идут боевые действия, но в Крыму идет тихая и методичная зачистка неугодных. «Когда я слышу даже намеки на разговоры о том, чтобы отказаться от Крыма в обмен на тишину Донбасса, то сразу думаю об этих людях. О тысячах крымских татар, о тысячах остальных крымчан, которые находятся в тяжелейшей оккупации уже четвертый год. О людях, которые в гробу видели все эти скрепы, «референдумы» и зеленых человечков», – резюмировал журналист.