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Окупанти в Криму почали другий етап зачистки кримських татар – Муждабаєв

Окупанти в Криму почали другий етап зачистки кримських татар – Муждабаєв
Самопроголошена «влада» Криму почала другий етап дій, кінцевою метою яких є зачистка корінного народу анексованого півострову. Як повідомляє replyua.net, відповідна інформація розміщена на особистій сторінці в соцмережі російського політичного журналіста, який має кримськотатарське походження, Айдера Муждабаєва. Зокрема, він описав, як сьогодні російські окупанти продовжили політику, яка для кримських татар є нічим іншим, як гетто. Працівники ФСБ РФ активно займаються переслідуванням мешканців півострову, які заявили про підтримку сил, котрих РФ та кримська влада вважає «загрозою».

«Ми є свідками другого етапу справжньої зачистки кримських татар. Наразі об’єктом переслідувань є ті, хто висловився за підтримку переслідуваних, щоб ні в кого більше не було бажання кудись йти чи надавати допомогу. Кримські татари повинні жити з відчуттям, що вони прокажені, недоторкані та якомога менше спілкуватися, зокрема, один з одним», - наголосив Муждабаєв.

Він вважає, що подібними діями Кремль має намір «притиснути» кримських татар, щоб «народ другого сорту» залишив свою Батьківщину. Росія почала проведення зачистки, можливо, називаючи це «спецоперацією».
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