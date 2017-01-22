Евродепутат из Германии съездил в Крым на деньги россиян

Немецкие СМИ узнали о канале финансирования поездки правопопулистского евродепутата Маркуса Претцеля из Германии, который посетил временно оккупированный Россией Крым в апреле 2016-го года. Как передаёт replyua.net со ссылкой на сведения Der Spiegel, данная поездка полностью финансировалась за счёт россиян — все расходы, включая перелёт депутата в оба конца российской авиакомпанией «Аэрофлот», взял на себя российский фонд.
Сообщается, что комиссия по этике Европарламента запросила у Претцеля сведения об апрельской поездке в Крым. Из этих сведений стало понятно, что российский фонд оплатил проживание в пятизвёздочном отеле в Крыму, а также участие политика в «Ялтинском международном экономическом форуме». Евродепутат, по данным немецких журналистов, обнародованные сведения подтверждает, называя спонсирование поездки «обычной практикой».
В настоящее время название фонда, спонсировавшего приезд Претцеля в Крым, не раскрывается. Без учёта перелёта в оба конца, как уточняют немецкие СМИ, участие немецкого политика из «Альтернативы для Германии» в форуме в Ялте обошлось россиянам в 1500-1800 евро.