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Евродепутат из Германии съездил в Крым на деньги россиян

Евродепутат из Германии съездил в Крым на деньги россиян
Немецкие СМИ узнали о канале финансирования поездки правопопулистского евродепутата Маркуса Претцеля из Германии, который посетил временно оккупированный Россией Крым в апреле 2016-го года. Как передаёт replyua.net со ссылкой на сведения Der Spiegel, данная поездка полностью финансировалась за счёт россиян — все расходы, включая перелёт депутата в оба конца российской авиакомпанией «Аэрофлот», взял на себя российский фонд.

Сообщается, что комиссия по этике Европарламента запросила у Претцеля сведения об апрельской поездке в Крым. Из этих сведений стало понятно, что российский фонд оплатил проживание в пятизвёздочном отеле в Крыму, а также участие политика в «Ялтинском международном экономическом форуме». Евродепутат, по данным немецких журналистов, обнародованные сведения подтверждает, называя спонсирование поездки «обычной практикой».

В настоящее время название фонда, спонсировавшего приезд Претцеля в Крым, не раскрывается. Без учёта перелёта в оба конца, как уточняют немецкие СМИ, участие немецкого политика из «Альтернативы для Германии» в форуме в Ялте обошлось россиянам в 1500-1800 евро.
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