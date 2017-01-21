Крымский Бандеровец: вода в Армянске пропала из-за "ремонта труб"

Журналист сообщает, что жителя Армянска в социальных сетях жалуются на очень плохую воду, а оккупационные власти обвиняют их во лжи. Тем временем, блогер пишет, что в городе действительно очень плохая вода, более того – ее почти нет.
Как передает replyua.net, Крымский Бандеровец пишет, что жители Армянска по несколько дней не могут помыться. Оккупационные власти врут, что «проблем с водоснабжением в городе нет, а также обвиняют местных жителей, которые сообщают об этих проблемах в социальных сетях, во лжи». Журналист сообщает, что в крещенскую ночь город остался без воды. Оккупационные власти предупредили, что в отдельных районах Армянска ее нет якобы потому, что ведутся ремонтные работы, но проблемы с водоснабжением в населенном пункте еще с осени. Жители пишут в социальных сетях, что если вода и есть, то она грязно-желтого цвета, от которой белье после стирки все в пятнах, поэтому воду для приготовления пищу приходится все время покупать в магазинах. «Такое впечатление, что эту воду никто не очищает», - сообщают они.
Крымские СМИ пишут: «В Армянске проблемы с водоснабжением тянутся многие десятилетия. Они обострились после того, как оккупационные власти города получили сто миллионов рублей на ремонт водоводов. Начались работы, из-за которых о чистой воде забыли тысячи горожан». По их словам, до этого «ремонта» проблем было намного меньше, а теперь воды просто нет по несколько дней, а если и есть, то непригодная для использования.