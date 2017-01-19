«Правоохранители» Крыма не хотят расследовать более 10 дел по исчезновению украинцев

На запрос общественной организации «КрымSOS» пришел ответ из подконтрольной России «прокуратуры» Крыма, о чем сообщает «Украинская правда». Как информирует replyua.net, из ответа следует, что так называемые сотрудники «правоохранительных» органов аннексированного Крымского полуострова не имеют желания расследовать и возбуждать дела по фактам исчезновения на территории АРК пятерых граждан Украины. Кроме того, еще по шести похищениям украинцев в Крыму следствие было приостановлено.
Как удалось выяснить, в том числе, захватчики не признают факты похищения таких украинцев: Федора Костенко, Ивана Бондарца, Марселя Аляутдинова, Валерия Ващука, а также Василия Черныша. Они сообщают, что во время проверок по указанным фактам не было получено никаких доказательств совершения в отношении этих граждан каких-либо противоправных действий.
Таким образом, в официальном ответе «правоохранителей» Крымского полуострова говорится: «Сотрудниками следственных органов Главного следственного управления Следкома России по Республике Крым осуществлялись процессуальные проверки по фактам безвестного исчезновения Костенко Ф.С. и Аляутдинова М.М. по результатам которых вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных производств в соответствии с пунктом 1 част 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Росиийской Федерации».