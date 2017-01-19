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«Правоохранители» Крыма не хотят расследовать более 10 дел по исчезновению украинцев

«Правоохранители» Крыма не хотят расследовать более 10 дел по исчезновению украинцев
На запрос общественной организации «КрымSOS» пришел ответ из подконтрольной России «прокуратуры» Крыма, о чем сообщает «Украинская правда». Как информирует replyua.net, из ответа следует, что так называемые сотрудники «правоохранительных» органов аннексированного Крымского полуострова не имеют желания расследовать и возбуждать дела по фактам исчезновения на территории АРК пятерых граждан Украины. Кроме того, еще по шести похищениям украинцев в Крыму следствие было приостановлено.

Как удалось выяснить, в том числе, захватчики не признают факты похищения таких украинцев: Федора Костенко, Ивана Бондарца, Марселя Аляутдинова, Валерия Ващука, а также Василия Черныша. Они сообщают, что во время проверок по указанным фактам не было получено никаких доказательств совершения в отношении этих граждан каких-либо противоправных действий.

Таким образом, в официальном ответе «правоохранителей» Крымского полуострова говорится: «Сотрудниками следственных органов Главного следственного управления Следкома России по Республике Крым осуществлялись процессуальные проверки по фактам безвестного исчезновения Костенко Ф.С. и Аляутдинова М.М. по результатам которых вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных производств в соответствии с пунктом 1 част 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Росиийской Федерации».

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