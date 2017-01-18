Муждабаев: отказавшаяся от Крыма Украина будет уничтожена

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке поддержал позицию Ленура Ислямова, инициатора крымской блокады о том, почему Украине нельзя ни в коем случае допускать отказ от Крыма, - передает replyua.net.
Муждабаев заявил: «Без Крыма нет Украины - это не просто слова. Думаю, теперь уж точно, когда начались все эти «заходы», подавляющее большинство украинцев это понимает и поддерживает крымских татар». По мнению Ислямова, Савченко озвучивает не свою позицию, а позицию других людей. Он объясняет: «Слышать подобные предложения не только смешно, но и очень больно. Украина ни при каких обстоятельствах не должна отказываться от Крыма, ведь без него Украины уже не будет!».
Журналист подчеркивает, что идеи, озвучиваемые Савченко, не могут принадлежать ей одной – так не может говорить человек, который действительно был в зоне АТО и видел, что там делают с украинцами российские военнослужащие. Ислямов также прокомментировал статью Виктора Пинчука. По его мнению, само предложение «забыть Крым на пятнадцать-двадцать лет» может исходить лишь от адепта «русского мира», которые в Крыму убеждают крымских татар в том, что «без привязки к Украине им жить будет лучше».