Крымские татары: заявления Савченко – это и смешно, и больно

Ленур Ислямов, инициатор крымской блокады, рассказал о том, как крымские татары восприняли заявление Надежды Савченко о «сдаче полуострова», передает replyua.net со ссылкой на ТСН.
«Слышать это как смешно, так и больно. Мы категорически это не можем принимать. Такие заявления мы всерьез не воспринимаем, ведь без Крыма не будет и Украины. И это не просто слова – отдадим Путину хоть одну пядь украинской земли, и никогда не получим назад свою Украину. Ведь Путин все заберет», подчеркнул Ислямов. По его мнению, Савченко озвучивает идеи каких-то советчиков, и они ей не принадлежат, поскольку «человек, который побывал в зоне АТО и слышал, как русские унижают, а также видел, как они убивают украинцев, не мог такого сказать». Также Ислямов прокомментировал предложение Виктора Пинчука о том, что необходимо провести выборы у боевиков и забыть про Крым на 15 лет.
«По поводу медведчуков, пинчуков и всех остальных. Мы в Крыму это уже слышали, но от адептов «русского мира», отметил Ислямов. По его словам, адепты им рассказывали, как стало бы хорошо всем крымским татарам, если бы они отказались от своей привязанности к Украине.