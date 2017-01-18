У Кремлі відреагували на пропозицію Савченко "здати" Крим

Питання щодо статусу анексованого Російською Федерацією українського Криму для Кремля не являється темою для обговорення. Про це під час спілкування з журналістами заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«Для Росії дане питання не являється дискусійним, а Кримський півострів – це не розмінна монета. Ми ні з ким не збираємось обговорювати статус чи майбутнє положення російських регіонів. Це питання вирішується всередині держави і не має обговорюватися з ким попало у світі», - заявив Пєсков. За його словами, висловлювання народного депутата України щодо Криму ніяк не схвилювало представників Кремля, і тим більше президента РФ. Він додав, що питання Криму вже давно закрите і його не доцільно ворушити.
Як повідомлялося раніше, народний депутат України Надія Савченко заявляла, що для повернення контролю над окупованими територіями Донбасу українській владі потрібно визнати законність анексії Криму та приєднання його до території Російської Федерації. Як відомо, ще раніше український олігарх Віктор Пінчук у статті для «WSJ» запропонував Україні подібну схему з повернення східних регіонів.