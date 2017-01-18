ФСБ охотится на украинцев в аннексированном Крыму

Оккупационные власти в аннексированном РФ Крыму совершают попытки обоснования создания так называемой «фильтрационной зоны» на админгранице находящегося под оккупацией полуострова с материковой Украиной. Свои действия самопровозглашенные лидеры пояснили тем, что они пытаются преодолеть «проявляющийся терроризм». Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на странице Главуправления разведки оборонного ведомства Украины в Facebook.
В сообщении ведомства отмечается, что администрация завода «Крымский Титан» в Армянске начала массово увольнять украинских граждан, применяя при этом методы крайне грубого нарушения всех норм и правил законодательства Украины, не предоставляя каких-либо сроков для того, чтобы найти новое место работы. «С целью оправдания своих незаконных методов работы представители ФСБ начали распространять информацию о том, что указанные граждане, вероятно, причастны к сотрудничеству с украинскими спецслужбами», - сказано в сообщении.
Тем временем, известно о начатой ФСБ активной работе, направленной на вербование студентов украинских и российских вузов, у которых есть родственники на временно неподконтрольной Киеву территории.