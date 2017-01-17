Плотницкий и Захарченко прибыли в Крым

По приглашению «Русской общины» сегодня в аннексированный Крым прибыли главари «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости.
Помимо Плотницкого и Захарченко, оккупированный полуостров также посетили Владимир Дегтяренко и Денис Пушилин, так называемые главы советов «народных республик». В сообщении «Русской общины» отмечается, что руководство «народных республик» пробудет в Крыму до 20 января. В рамках поездки у Плотницкого и Захарченко запланировано несколько мероприятий. Они проведут большую пресс-конференцию в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Кроме того, главари самопровозглашенных республик запланировали участие в митинге у памятника Хмельницкому в Симферополе. Это мероприятие будет посвящено годовщине Переяславской рады.
Также Захарченко и Плотницкий посетят форум «С Россией навеки», посвященный славянскому единству. Напомним, что накануне все крупнейшие СМИ Украины сообщили о том, что украинская сторона подала в Международный суд Гааги иск против России, обвинив ее в терроризме.