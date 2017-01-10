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Крым готов обжаловать решение суда по скифским сокровищам

Крым готов обжаловать решение суда по скифским сокровищам
Крымские музеи начали готовить документы, чтобы подать апелляцию с связи с решением суда Амстердама о возвращении скифских сокровищ Украине, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

В сообщении говорится о том, что Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды в Крыму, заявил, что процесс подготовки апелляции уже начался. Готовят всю документацию адвокаты, представляющие в судах интересы музеев оккупированного Крыма. Нужно отметить, что судьбу скифского золота не могли предугадать даже эксперты – ситуация была довольно неоднозначной. Дело в том, что скифские сокровища привезли на выставку в Нидерланды еще до аннексии Крыма, после чего Нидерланды отказались возвращать экспонаты, объяснив это тем, что судьбу сокровищ должен решить суд.

В итоге судьи посчитали, что, поскольку сокровища вывозили из украинского Крыма, они должны быть возвращены непосредственно Киеву, а не крымским музеям. Такое решение вызвало волну негодования в России, где скифское золото, естественно, называют «своим».
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