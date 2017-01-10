На границе с Крымом ФСБ задержала украинца

Представители пограничного управления российской ФСБ в аннексированном Крыму заявили о задержании украинца, пытавшегося пересечь админграницу между полуостровом и материковой части Украины, передает replyua.net. Сообщается, что 43-летний гражданин украинского государства был задержан на пропускном пункте для автомобилей «Перекоп». В процессе проведения проверки стало ясно, что мужчина до 2019 года не имеет права на въезд на российскую территорию. Данное решение приняли сотрудники миграционной службы в Краснодарском крае.
Впрочем, это совершенно не остановило мужчину, явно желающего оказаться на незаконно аннексированной территории, которую в России считают своей. Согласно данным ФСБ, украинец написал обращение в ЗАГС города Новая Каховка (Херсонская область), и там ему был вручен новый паспорт гражданина Украины, но теперь с другим именем. На сегодняшний день украинец находится под стражей, по отношению к нему начато расследование уголовного производства. Не исключено, что правонарушитель заплатит 300 тысяч рублей в виде штрафа, или четыре года проведет в тюрьме.
Как известно, в прошлом месяце ФСБ также задержала двух украинцев, якобы находящихся в розыске за серьезные преступления.