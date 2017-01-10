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У Росії нова проблема: Немає кому будувати

У Росії нова проблема: Немає кому будувати
Російське державне агентство залізничного транспорту ще досі не знайшло генерального підрядника, який буде займатися будівництвом залізничної дороги на мосту через Керченську затоку, оскільки на даний момент у реєстрі знаходиться 0 заявок. Про це у вівторок, 10-го січня, повідомляє російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що Російське державне агентство планувало визначити підрядника за результатами тендеру, про початок якого було оголошено у грудні минулого року. «Термін виконання контракту спливає у листопаді 2019 року. Максимальна ціна, яку готова запропонувати Росія – 16.9 мільярда дублів. Дата закриття прийому заявок була визначена на 9-те січня 2017 року», - зазначається у інформаційному листі.

«Після завершення терміну подачі заявок у реєстрі не було знайдено жодної заявки. Даний тендер було визнано нереалізованим згідно з законодавством Російської Федерації», - додали у виданні. Як повідомлялося раніше, Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило санкції проти РФ у зв’язку з веденням бойових дій проти України та незаконній анексії Криму. Під дію санкцій потрапили і ті підприємства, які займаються будівництвом Керченської переправи.
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