В Крыму уничтожили около полутора тысяч свиней

Из-за эпидемии африканской чумы на аннексированном полуострове с начала января были уничтожены полторы тысячи свиней, информирует replyua.net со ссылкой на Корреспондент.
Как стало известно, вспышка заболевания была зафиксирована в первые дни нового года. Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в селе Дмитровка, которое буквально отцепили от остальных населенных пунктов Крыма и установили посты. Сергей Аксенов, «глава» полуострова, издал приказ об установлении карантина сразу в пяти подсобных хозяйств Дмитровки. Эти личные хозяйства были признаны очагами распространения африканской чумы. Также была установлена зона опасности – в радиусе пяти километров от села Дмитровка по всем направлениям. Сообщается, что в регионе введен запрет на вывоз живых свиней.
Кроме того, запрет действует на различное сырье и свиноводческую продукцию – их нельзя вывезти за пределы угрожаемой зоны. В регионе запрещена реализация живых свиней и продукции из свинины, полученной после убоя животных. Также был временно введен запрет на реализацию свинины промышленного изготовления. Всех животных, зараженных в Дмитровке, изъяли и уничтожили.