Крымский Бандеровец в своем блоге пишет о том, как праздновали Рождество в оккупированном Крыму. Как обычно, главный атрибут любого праздника теперь на полуострове – отсутствие электроэнергии.
Как передает replyua.net, блогер пишет, что в праздничный вечер без подсветки и иллюминации остался Форосский храм и Ласточкино гнездо. Полностью погруженными во мрак оказались санатории и гостиницы нижнего Мисхора, а также всего остального ЮБК. Он пишет: «Шевелятся немного Интурист (гостиница «Ялта») и Мрия Резорт. Все остальные – в глубокой гавани, в глубочайшей». Журналист объясняет, что дело не только в экономии электроэнергии – там просто не было туристов. Вообще не было.
Крымский Банедровец сообщает, что к лагерному режиму, присущему всей РФ, крымчан начали приучать с детства. Он пишет: « Вы не поверите, но Рождество в Артеке детки тоже праздновали за оградкой, обмотанной в новогодние гирлянды». В Евпатории детей заставили отпраздновать религиозный праздник по-военному: вновь нарядили в камуфляж и выгнали на шабаш, посвященный 75-летию высадки десанта на берег города.