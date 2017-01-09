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Крымский Бандеровец: рашистам нравится жить во лжи

Крымский Бандеровец: рашистам нравится жить во лжи
Крымский Бандеровец в своем блоге пишет о том, кому пришлось возрождать Крым в годы после Второй мировой войны. Он отмечает: «Но ни один рашист не заинтересуется этой информацией, потому что каждому рашисту нравиться жить во лжи – он хочет жить во лжи», - передает replyua.net.

Блогер сообщает, что на сайте «Крым.Реалии» была размещена замечательная статья Петра Вольвача. Он пишет, что, первое, что стоит вспомнить, так это цитату Гайдара, который в 1995 году заявил: «Не думаю, что Россия когда-либо захочет вернуть Крым – он слишком сильно «завязан» на Украине, и его возврат просто уничтожит экономику РФ». Крымский Бандеровец пишет, что в 1991 году результаты референдума показали, что более 50% крымчан хотят независимости Украины, причем число военных, проголосовавших за это решение было огромным – «за» проголосовали 97% военнослужащих Черноморского флота. Сепаратизм на полуострове организовала Россия – шаги в этом направлении осуществлялись целенаправленно и планомерно.

Вольвач пишет, что его лично обидное словечко «понаехали» заставило покопаться в исторических документах и выяснить, действительно ли украинцы после 1954 года понаехали и силой захватили «исконно русскую землю». Ответ на этот вопрос он нашел в архивах. Он выяснил, что действительно, начиная с 1954 года, в Крым приехало множество украинцев, однако они непосильным трудом с помощью огромных материальных ресурсов спасли полуостров от экономической и гуманитарной катастрофы. «А вот «патриоты русской земли» действительно «понаехали» в уже обустроенный Крым, в котором были украинское электричество и вода из канала Днепра, в 1970-1980 годы. Большинство из них были гебисты, охранники гулагов и оставники, поэтому их сепарские взгляды ни для кого не должны были быть сюрпризом», - пишет автор статьи.
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