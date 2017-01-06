Російські пропагандисти повідомляють про спалення російського прапора в окупованому Севастополі

Чергова новина сумнівної вірогідності з’явилась у російських пропагандиських ЗМІ, - про це інформує replyua.net з посиланням на RT.
Так, відоме російське пропагандистське видання RT поширило інформацію про те, що в окупованому Севастополі відбувся дивний акт непокори. Невідомий чоловік у центрі окупованого міста намагався спалити російський прапор. Цю акцію він супроводжував викрикуванням погроз на адресу російських можновладців. Співробітники приватної охоронної структури затримали чоловіка і викликали поліцію. Відтак, чоловік влаштував бійку, побив працівника правоохоронних органів і намагався втекти з місця події – щоправда, незрозуміло, чи увінчались його спроби успіхом. Про подальший розвиток подій російські пропагандисти поки що не повідомляють.
Варто зауважити, що, з огляду на репутацію російських ЗМІ, це повідомлення може стосуватись як реального інциденту, так і бути цілком вигаданим. В останньому випадку, ймовірно, йдеться про спроби у черговий раз залякати населення «українськими диверсантами». Також російська влада може спробувати влаштувати чергове показове судилище над тими, хто не підтримує окупацію Кримського півострова.