Лише за грудень 2016 року, не зважаючи на санкції з боку Заходу, до окупованого Росіює Криму прибуло близько 3.5 тисяч тонн фруктів та сухофруктів з Туреччини. Про це у п’ятницю, 6-го січня, повідомляє прес-центр «Россільгоспнадзору», передає replyua.net.
У звітах відомства зазначається, що за останній місяць минулого року до анексованого українського півострова було привезено 3 тисячі 460 тонн турецьких фруктів та 24 тонни сухофруктів. Крім того до Криму було завезено 28 тисяч кубометрів будматеріалів з деревини з материкової частини України. Також до півострова було завезено понад 372 тисячі одиниць посадкового матеріалу з Австрії, Італії та Сербії. Також у «Россільгоспнадзорі» додали, що протягом грудня 2016 року з Криму було експортовано більш ніж 32 тисячі тон зерна до Туреччини та країн Ближнього сходу.
Отже Російська Федерація, не зважаючи на заборону в рамках санкцій з боку Євросоюзу та Сполучених Штатів, продовжує торгувати з країнами Європи та Азії через порти окупованого Кримського півострова. Як повідомлялося раніше, завдяки санкціям проти РФ ЄС втратив понад 17 мільярдів євро доходів за 2015 рік. Однак за відсутності санкцій ці збитки могли б вирости до 22 мільярдів євро.