Кримський Бандерівець: окупанти довели Крим до повного зубожіння

Кримський Бандерівець прокоментував наслідки, до яких призвело бездумне «господарювання» окупантів на Кримському півострові, - про це інформує replyua.net.
Так, за три роки окупації економіка Криму демонструє катастрофічне падіння. Статистика цього вражає. Наприклад, виробництво електронних виробів скоротилось порівняно з 2013 роком майже на четверть, мінеральної продукції – на третину. Не тішить і сільське господарство: у порівнянні з 2013 роком картоплі зібрали менше на тридцять шість відсотків, а овочів – уполовину менше. Якщо за 2013 рік, коли Крим перебував під контролем «злиденної» України, було реалізовано промислової продукції, товарів і послуг на три мільярди триста мільйонів доларів, то за одинадцять місяців 2016 року цей показник становив всього сто шістдесят мільйонів (падіння більше, ніж у двадцять разів!).
За часи анексії зовнішньоторговий оборот півострова упав майже у тридцять разів. Наприклад, у 2013 році експорт з Криму становив дев’ятсот чотири мільйони доларів (зараз – тридцять два мільйони), а імпорт – один мільярд сто сорок чотири мільйони (зараз – майже тридцять чотири мільйони доларів). У чотири рази впала кількість збудованого житла, а обсяг транспортних перевезень – в одинадцять разів. Загалом, незважаючи на всі потуги пропагандистів, життя у Криму кращим не стає. Скільки не кажи «халва», у роті солодко не стане, - наголошує блогер.