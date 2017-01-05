Кримський Бандерівець: окупанти спростовують міф, що весь цей цирк затіяли заради кримчан

Кримський Бандерівець в особистому блозі на Фейсбук дав коментарі з приводу останніх подій на окупованому півострові, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер наводить низку прикладів того, що російські окупанти ставляться до мешканців Кримського півострову як до людей нижчого сорту. Наприклад, посиленими темпами продовжується мілітаризація Криму – на 2017 рік заплановано розгортання на півострові десантно-штурмового батальйону. Корінних кримчан масово звільняють не тільки з керівних посад, а і з будь-якої роботи, яка приносить прибуток. Зокрема, нещодавно окупанти хотіли звільнити сорок дев’ять провідників приміських потягів. Коментуючи цю новину, місцеві пишуть, що кримчан зневажають і росіяни «з материка» ставляться до них як до людей нижчого сорту.
Кримський Бандерівець зауважує, що кримчани врешті починають розуміти, що вони нікому не потрібні і цей цирк влаштовувався не для них. Коли на Крим спуститься повна безпросвітність, звідти втечуть не материкові росіяни, які вже звикли жити у лайні, а місцеві, які пам’ятають Крим прекрасним. При чому, зайвими на окупованому півострові виявились не тільки українські патріоти, а і ватники. Перші для окупантів апріорі не союзники, а другі – зрадники, - наголошує блогер.