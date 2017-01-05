валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Кримський Бандерівець: окупанти спростовують міф, що весь цей цирк затіяли заради кримчан

Кримський Бандерівець: окупанти спростовують міф, що весь цей цирк затіяли заради кримчан
Кримський Бандерівець в особистому блозі на Фейсбук дав коментарі з приводу останніх подій на окупованому півострові, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер наводить низку прикладів того, що російські окупанти ставляться до мешканців Кримського півострову як до людей нижчого сорту. Наприклад, посиленими темпами продовжується мілітаризація Криму – на 2017 рік заплановано розгортання на півострові десантно-штурмового батальйону. Корінних кримчан масово звільняють не тільки з керівних посад, а і з будь-якої роботи, яка приносить прибуток. Зокрема, нещодавно окупанти хотіли звільнити сорок дев’ять провідників приміських потягів. Коментуючи цю новину, місцеві пишуть, що кримчан зневажають і росіяни «з материка» ставляться до них як до людей нижчого сорту.

Кримський Бандерівець зауважує, що кримчани врешті починають розуміти, що вони нікому не потрібні і цей цирк влаштовувався не для них. Коли на Крим спуститься повна безпросвітність, звідти втечуть не материкові росіяни, які вже звикли жити у лайні, а місцеві, які пам’ятають Крим прекрасним. При чому, зайвими на окупованому півострові виявились не тільки українські патріоти, а і ватники. Перші для окупантів апріорі не союзники, а другі – зрадники, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук
Важное за сутки
05 янв 2017
9748

Андрей Данилко: Если не нравится Ани Лорак – не слушайте ее песни, незачем срывать концерты

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, в народе больше узнаваемый в роли своей сценичной героини Верки Сердючки, осудил тех, кто пытается запретить украинским артистам выступать с

Последние новости

Блогер: Україна знайшла альтернативу російській нафті

Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении динозавров

Психологи ответили на вопрос, почему люди делятся на «сов» и «жаворонков»

Чи зможе Путін обвести навколо пальця Трампа

Японская компания уволила сотрудников, заменив их роботами

Кримський Бандерівець: окупанти довели Крим до повного зубожіння

Українська економіка у 2017 році: відродження чи стагнація

Английский археолог сделал удивительную находку

Кримський Бандерівець: окупанти спростовують міф, що весь цей цирк затіяли заради кримчан

Боевики «ЛДНР» самовольно покидают боевые позиции и бегут из Донбасса, - ГУР

Казанський: на свято прибічники терориста Захарченка зробили донеччанам «подарунок»

Открыт Межотраслевой профсоюз для помощи украинцам в Польше

Позитивные новости для украинской экономики - аналитик

Американська розвідка: російські кібер-атаки – загроза для уряду США

Нусс: Саакашвили - игрок, играющий на стороне врага

В ОРДЛО признали Луганск и Донецк Украиной, - СБУ

Сором продовжується – жертви аварійної посадки в Калінінграді кілька діб мерзнуть в аеропорту в очікуванні евакуації

Украина проведет еще одни стрельбы вблизи Крыма

Російський блогер: презирство до людей в Росії сягнуло апогею

Гройсман розповів, що думає про націоналізацію ПриватБанку

 Новости за день