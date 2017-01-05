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У США підказали, що робити далі з Кримом, щоб ситуація нормалізувалася

У США підказали, що робити далі з Кримом, щоб ситуація нормалізувалася
Під час проведення нового референдуму на окупованому українському півострові Російська Федерація має виплатити Україні грошову компенсацію за незаконну анексію Криму, щоб легітимізувати цей процес. Про це заявив колишній помічник державного секретаря Сполучених Штатів Томас Грем, який наразі являється кандидатом на посаду посла США у РФ, передає replyua.net.

За його словами, дуже важливо вирішити питання Криму у найближчий час і не можна допускати його відкладання на тривалий період. «Питання Криму потрібно вирішити негайно. Наразі ситуація залишається незрозумілою: чи Крим український, чи він російський. Потрібно провести новий референдум, але на цей раз забезпечити йому повну прозорість та чесність. Якщо буде потрібно, Сполучені Штати готові надати підтримку для цього», - заявив Грем.

В той самий час він зауважив, що рішення, яке буде прийняте стосовно референдуму має задовольняти вимоги насамперед Києва, Вашингтона, Брюсселя та Москви. Протягом наступних кількох років, за словами дипломата, цю ситуацію можна буде вирішити. «Ситуація має бути вирішена. США готові допомагати у розробці документів та надати технічну допомогу. Крим має сам обирати, де йому бути», - зауважив він.
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