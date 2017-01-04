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Кримський Бандерівець: енергоміст запустили, а світла немає

Кримський Бандерівець: енергоміст запустили, а світла немає
Кримський Бандерівець інформує про проблему окупованого Криму, яка вже стала постійною – відсутність електроенергії, - про це інформує replyua.net з посиланням на особистий блог автора.

Так, блогер іронізує: енергохвіст запустили, газовий хвіст запустили, а світла все немає. Наприклад, незважаючи на численні обіцянки окупантів, сьогодні мешканці Євпаторії у власній групі в соціальній мережі знову проводили «перекличку», намагаючись з’ясувати з яких причин вимкнено електроенергію. Зокрема, не було електропостачання на вулицях Революції, Перекопській, Дев’ятого травня та у Старому місті. Окупанти пояснюють цю ситуацію черговою аварією. Блогер наголошує, що мешканці Керчі теж мають можливість насолоджуватись до болю знайомим звуком – шумом генераторів.

Нагадаємо, проблеми з електропостачанням в окупованому Криму продовжуються з моменту, коли українська сторона призупинила подачу електроенергії на півострів. З того часу, незважаючи на численні обіцянки та «енергомости», ситуація не налагодилась. Зокрема, перед Новим роком без електропостачання залишились вісімдесят вісім населених пунктів – окупанти пояснили це аварією у зв’язку з несприятливими погодними умовами.
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