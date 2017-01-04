Кримський Бандерівець: в окупантів черговий провал

Кримський Бандерівець у своєму щоденному огляді розповідає про чергову проблему, з якою зіткнулись пособники окупантів на Кримському півострові, - про це інформує replyua.net з посиланням на особистий блог Бандерівця в Фейсбук.
Так, за словами блогера, разом зі снігом з доріг Криму зійшов і асфальт, який так ретельно і наполегливо укладали буквально перед Новим роком. Мешканці Керчі, Євпаторії, Сімферополя та низки інших міст не у захваті від такого «ремонту». Наприклад, в Євпаторії обурюються, що покриття не встигло простояти і трьох тижнів - і вже зіпсувалось. Наразі у псуванні дорожнього покриття окупанти звинувачують погоду – мовляв, вологість була надто висока.
Очільник окупаційного уряду Криму Сергій Аксенов уже пригрозив, що до перевірок якості доріг він залучить прокуратуру – тільки-но сніг повністю розтане. З іншого боку, зі строками ремонту доріг підрядники не справились – наголошує Аксенов. Місцеві ж мешканці наголошують, що чекати немає чого – і так добре видно всі «шедеври» дорожників. «Їм пощастило, що зараз не 37 рік», - пишуть з цього приводу користувачі соціальних мереж. Кримський Бандерівець зауважує: поки кримчани обурюються, окозамилювання йде повним ходом – наприклад, у Сімферополі окупанти радують щойно укладеною плиткою.